O ex-prefeito de Florianópolis Cesar Souza Junior pretende romper o silêncio nos próximos dias, apresentando espécie de prestação de contas do seu governo. Diz que irá mostrar fatos e números que comprovam uma gestão responsável durante a maior crise econômica da história do país, sem deixar a cidade mergulhar no caos.



Bom senso

As 18 secretárias escolares exoneradas após a reforma administrativa, e que seriam recontratadas via terceirização, voltarão agora aos antigos cargos comissionados no governo Gean Loureiro. Prefeito foi sensível ao apelo das comunidades, onde as profissionais atuam há pelo menos duas décadas. Nas demais escolas o cargo será uma função gratificada para servidores de carreira.

Coerência?

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da prefeitura de Florianópolis, tido como impagável pela equipe de Gean Loureiro, foi aprovado por unanimidade na Câmara na legislatura passada. Entre os que votaram favorável está o atual líder do governo, Roberto Katumi (PSD). Justo um dos que mais criticam o PCCS em vigor na tribuna.

Ops!

Acerca da nota Boas Práticas, publicada na edição de sexta-feira, cabe retificar que a sócia catarinense da Compliance Net é advogada Anne Caroline Prudêncio e não o pai dela, desembargador aposentado Carlos Prudêncio. O desembargador federal Fausto de Sanctis e a procuradora Vladimir Aras são coordenadores do curso e não sócios da Compliance Net. O serviço é pago e não gratuito.

