Durante reunião com os prefeitos do PSD, terça à noite, na sede da ACM, em Florianópolis, o governador Raimundo Colombo posicionou-se publicamente pela primeira vez sobre qual será a posição do partido em 2018: descolamento do PMDB. "A gente, se tem dívida, deve apenas ao povo de Santa Catarina, a mais ninguém. Nada nos amarra para impedir que façamos um projeto de sucesso", disse, numa clara referência às manifestações do PMDB que estariam cobrando a reciprocidade pelo empenho nas eleições de 2010 e especialmente 2014.

E reforçou: "A gente tem que fortalecer o apoio ao candidato (Gelson) Merísio, porque às vezes é muito difícil no início. Há muitos desafios pela frente e isso não se faz sozinho. A chave do sucesso é a união e o fortalecimento daqueles que vão carregar a bandeira"

Quem também compareceu ao evento foi o presidente do PSB, Paulo Bornhausen. "Se tivermos que ir sozinhos, nós (PSD e PSB) vamos! Mas eu tenho certeza que várias outras pessoas se juntarão a esse processo até 2018", enfatizou Bornhnausen.



