O alto índice de desemprego, que atinge 12 milhões de pessoas no Brasil, tem atraído trabalhadores que estudam e estão afastados dos vínculos formais a disputar postos de estágio. A análise do advogado trabalhista Allexsandre Gerent é que, para garantir a conclusão dos estudos, as mais de 32 mil novas vagas de estágio que estão abertas no primeiro semestre deste ano serão tão concorridas quanto a dos empregos efetivos.



Vindima vem aí

A 4ª Vindima de Altitude irá movimentar a Serra e o Meio Oeste catarinense, entre os dias 3 e 26 de março. São esperadas cerca de 55 mil pessoas para apreciar a programação especial das vinícolas.



Visitações guiadas aos vinhedos, degustações ao pôr do sol, piqueniques, jantares e almoços harmonizados já estão na agenda da Abreu Garcia (Campo Belo do Sul), Urupema (Urupema), Vilaggio Grando (Água Doce) D´Alture, Hiragami, Leone de Venezia, Sanjo, Suzin, Villaggio Bassetti e Vinhedos do Monte Agudo (estas, todas em São Joaquim).

A propósito

A campanha varre varre vassourinha do ex-presidente Jânio Quadros seria a avó da Lava-Jato?

