A Casan acaba de tabular os dados do abastecimento de água em Florianópolis dos últimos 60 dias. Diante da ausência de pesquisas sobre o real número de visitantes na temporada, o consumo per capita consegue dar uma estimativa aproximada, tanto que acabou sendo apelidado de "turistômetro".

O pico de produção ocorreu em 15 de janeiro, num domingo em que temperatura máxima chegou a 37ºC.

Neste dia foram produzidos 185,75 milhões de litros para atender moradores e turistas da Capital, recorde histórico. Se for considerada a taxa média de 153,5 litros por consumidor a cada 24 horas, estima-se que havia 1,2 milhão de pessoas utilizando água tratada numa cidade que tem 477 mil habitantes. Quase 700 mil visitantes, hospedados ou não, pois milhares vem só para passar o dia na cidade.

O consumo médio diário em Florianópolis é de 170 milhões de litros.

Para se ter ideia da dimensão destes dados, dá para dizer que a produção nos últimos 60 dias chega a quase 10 bilhões de litros só na Capital. Isso equivale, por exemplo, à metade do volume da Lagoa do Peri, o maior manancial de água doce do litoral de Santa Catarina, com 21 bilhões de litros de água. A quantidade se equipara também a 4 mil piscinas olímpicas de 2,5 milhões de litros cada.

O Réveillon significou o segundo maior consumo da temporada. O recorde anterior pertencia a 8 de fevereiro de 2016, segunda-feira de Carnaval, quando o consumo atingira 156 milhões de litros em Florianópolis. Os dados da produção podem ser acompanhados diariamente no próprio site da Casan.

Mas fica o alerta: mesmo sem os tradicionais registros de falta de água durante a temporada por conta do investimento de R$ 87 milhões, é sempre bom lembrar que canja de galinha, prudência e torneira fechada nunca fazem mal. Ainda mais durante o Carnaval.

