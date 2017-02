Os estudantes da Padre Rohr são quase todos filhos de ex-alunos que também lá sentaram pela primeira vez num banco escolar. Amigos que ela literalmente viu crescer. Miriam era a responsável pelas matrícula e organização de todas as tarefas administrativas do dia a dia da unidade educacional, com 340 vagas entre ensino básico e fundamental.



Miriam Goes conhece pelo nome a maior parte dos alunos da Escola Básica Municipal Padre João Alfredo Rohr, no bairro Córrego Grande, em Florianópolis, onde trabalhou por 26 anos, até ser exonerada em janeiro junto com outros 20 secretários escolares por conta da reforma administrativa do prefeito Gean Loureiro.

Com tanto tempo de casa, também sabia a quem telefonar em caso de uma febre repentina em sala de aula ou uma súbita queda nas notas. Se referia carinhosamente a muitos alunos e pais pelo apelido.

Como ocupante de cargo comissionado, recebia R$ 1.560,00 por mês e garante nunca ter participado de nenhuma paralisação organizada pelo Sintrasem. Temia ser exonerada imediatamente, a exemplo dos demais secretários, a maior parte também com mais de 20 anos nas unidades escolares.

Nesta terça Miriam era uma das que apoiava a assembleia organizada pela categoria, uma das maiores já vistas em participação de servidores, com cerca de 9 mil pessoas, segundo os números da organização na Praça Tancredo Neves. Mesmo descontando-se uma eventual inflacionada nos números do sindicato, era muita gente.

O relato da forma como se deu o desligamento dos secretários escolares, comunicados por telefone durante as férias, funcionou como gasolina na hora da votação pela continuidade da greve, que já dura três semanas. Decidiram seguir parados por unanimidade, mesmo com a promessa do governo de recontratação, agora por meio de contrato terceirizado. Alegam que o custo vai aumentar para os cofres públicos.

A questão central para os funcionários públicos, que nesta terça contaram com forte adesão dos professores, é pela imediata revogação da Lei 1591, que suspendeu o atual Plano de Cargos, Carreiras e Salários em vigor.

Mas é exatamente neste ponto que Gean Loureiro está convencido de que não pode ceder. A leitura política do gabinete é de que se o prefeito baixar a guarda agora ficará refém do sindicato pelos próximos quatro anos. Até que ponto a corda será tensionada, ninguém sabe ao certo.

O fato é que nesta quarta milhares de pais não poderão mandar os filhos para as escolas municipais e creches no primeiro dia do ano letivo em Florianópolis. Os postos de saúde e Upas também seguem praticamente fechados, superlotando os já combalidos hospitais da rede pública estadual.

O que mais tem se visto nos últimos dias é a crescente elevação do tom de ambos os lados (governo e grevistas), cada qual alegando seus motivos. Os discursos mais parecem querosene numa fogueira que só aumenta. Se faz necessário, urgentemente, que alguém atue como bombeiro e restabeleça o diálogo entre as partes. Caso contrário, todos sairão chamuscados.

Questão de ordem

Vereadores Vanderlei Faria, o Lela (PDT), e Afrânio Boppré (PSOL) devem apresentar ainda nesta quarta um requerimento em regime de urgência para que a Câmara também formalize uma comissão parlamentar para auxiliar na retomada das negociações entre grevistas e prefeitura.

Exagero na dose

É quase unanimidade na opinião pública que a decisão de Gean Loureiro em extinguir distorções pagas a alguns servidores se fazia necessária, sob pena de faltar dinheiro para a folha já em setembro. O problema é que as medidas aplicadas nos cortes de altos salários, por falta de um estudo mais detalhado, também podem impactar no bolso da maioria do funcionalismo. É a velha história da diferença entre o remédio e o veneno, que se dá na dosagem.

Boletim médico

Um integrante da banda Jota Quest, que fez show sábado em Florianópolis, teve um mau súbito horas antes da apresentação e foi levado às pressas para a UPA de Canasvieiras. Chegando lá deram com a cara na porta por conta da greve. Só depois de muita conversa o músico foi atendido.

Lista de presença

Secretários municipais de Gean estão orientados a fiscalizar pessoalmente a partir desta quarta quem está trabalhando e que cruzou os braços em todas as áreas do Executivo Municipal. O levantamento servirá para aplicar os descontos de dias parados dos grevistas no próximo pagamento.

