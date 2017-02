Manifestação assinada por 30 entidades empresarias e associativas, publicada nas páginas 2 e 3 do Diário Catarinense desta quarta-feira, defende uma ampliação do prazo concedido pela Justiça Federal à prefeitura para revisão do anteprojeto do Plano Diretor. Eles consideram os 45 dias acordados em audiência insuficientes e pedem que seja estendido para 180 dias.

Intitulado ¿Um Futuro Melhor para Florianópolis¿, o texto dividido em seis tópicos diz que a cidade está empobrecendo sem o PD, ferramenta considerada estratégica não só à ocupação do espaço como também para orientar as forças econômicas. Sem citar o nome do prefeito Gean Loureiro, avalizam uma gestão municipal eficiente como condição para reorientar os rumos da cidade, mesmo que ao custo de medidas impactantes.

Na prática, tal declaração traz nas entrelinhas um posicionamento explícito das forças produtivas favorável ao governo municipal e contrário ao movimento grevista dos servidores. ¿Decidimos dar voz à maioria silenciosa, que responde por 80% da geração de riqueza e 60% dos empregos formais da Capital, mas cansou de assistir a judicialização do Plano Diretor, paralisado por uma minoria ruidosa. O prefeito foi eleito democraticamente e tem o direito a fazer as mudanças que entender necessárias¿, diz o presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, um dos articuladores do movimento.

Não por acaso, o texto foi publicado nos jornais um dia antes da manifestação programada pelo Sintrasem para esta quinta-feira. Os servidores prometem a maior mobilização desde que a paralisação começou um mês, com possível adesão da Comcap. Para dois analistas ouvidos pela coluna, o momento vivido atualmente em Florianópolis é um retrato, quase um microcosmo do cenário nacional, protagonizado por duas correntes antagônicas que estão medindo forças.

O governo Gean, mesmo com ampla maioria no Legislativo e aval das entidades empresariais, segue com dificuldades para conversar com os representantes dos servidores municipais, que não aceitam a carapuça de responsáveis pelo descalabro das contas públicas. Até decisão judicial que considerou a paralisação ilegal está sendo ignorada.

A corda esticou de vez e o entendimento parece cada vez mais distante. Nas redes sociais, espécie de termômetro da tensão, as opiniões também se dividem. O acordo, que por duas vezes parecia estar encaminhado para o fim da greve, não avançou, mesmo com a tentativa de intermediação da OAB. No meio deste cabo-de-guerra, quem mais sofre é exatamente aqueles que menos têm voz ativa: a população carente, sem escola ou creche para levar os filhos ou postos de saúde para uma consulta.

Retrato da crise

O descaso histórico com a saúde na rede pública poderia ser traduzido em uma única imagem. Registro do fotógrafo Diógenes Pandini na emergência do Hospital Universitário fala por si. Digno de prêmio jornalístico.

Obras na Pista

Raimundo Colombo viveu uma quarta-feira de cidadão comum, sujeito aos percalços de quem está no trânsito. Ficou trancado na fila de veículos parados num trecho em obras na estrada que liga Otacílio Costa à BR-282, quando seguia para Lages, onde reuniu todo o secretariado e assessores. A parada foi rápida e logo a fila andou. A propósito, a ordem de serviço no local é do próprio governador.

Taxa é legal

Paulinha da Silva, prefeita de Bombinhas, era só alegria nesta quarta. Graças ao trabalho de justificativas técnicas apresentadas aos desembargadores em defesa da Taxa de Preservação Ambiental, a cobrança foi considerada constitucional por 13 votos favoráveis e 10 contrários pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça. Até a sessão de quarta, o placar estava com 10 favoráveis e 11 contrários. Dois desembargadores revisaram seus votos.



