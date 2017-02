Cresce nos EUA o número de Estados que elevaram a idade penal para 18 anos (sete já o fizeram e outros cinco estão em via de implementar a mudança). E já há perspectiva de aumentá-la para 21 anos. A guinada deve-se a muitos motivos, entre eles o fato de que o índice de reincidência é maior quando o adolescente é colocado na cadeia junto com adultos e, em contrapartida, menor quando encaminhado para um centro socioeducativo. Para o advogado Alexandre Salum Pinto da Luz essa tendência norte-americana veio em boa hora e vai reforçar os argumentos daqueles que defendem a manutenção da idade penal no Brasil.

Põe na conta

STF decidiu nesta quinta-feira que presos em celas superlotadas terão direito a receber indenização do Estado. Do jeito que anda o sistema prisional brasileiro, agora sim as contas dos governos não fecham mais de jeito nenhum.

Segurança em pauta

Santa Catarina participará da implementação do Plano Nacional de Segurança Pública. O psicólogo policial Paulo Henrique de Andrade Pinto foi convidado pelo secretário nacional de Segurança Pública, Celso Perioli, a fazer parte da equipe de implantação do plano pelos próximos seis meses.

