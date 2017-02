O vereador Marcelo da Intendência (PP), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Necessidades Especiais da Câmara de Florianópolis, subiu à tribuna para desabafar contra os atrasos no repasse do governo do Estado à Apae da Capital. A falta de recurso provocou a paralisação completa das atividades da instituição que atende pelo menos 500 alunos especiais. Sobrou até para os deputados estaduais. "Estranha o silêncio da Assembleia Legislativa, que lançou a campanha 'Somos iguais porque somos diferentes'. É preciso cuidar do mundo real", disse.

Sofrência

Dizem que a música Infiel, de Marília Mendonça, é a mais tocada nas rodas de caciques do PMDB após as declarações do governador Raimundo Colombo. Mas sabe como é: em briga de amor antigo, não se mete a colher.

Alla-lá-o

Após 38 dias de greve, os servidores municipais de Florianópolis voltam ao trabalho nesta sexta, numa sexta-feira de Carnaval. Confirmam a velha máxima de que o ano só começa pra valer no Brasil depois da Quarta-feira de Cinzas.

Aliás

O magistério vai dedicar esta sexta ao planejamento do ano letivo e forma de compensação dos 12 dias sem aula.

Deixa quieto

Prefeito Gean Loureiro chegou a cogitar a possibilidade de suspender o ponto facultativo na segunda e terça-feira de Carnaval como forma de compensação dos dias parados. Foi convencido que depois de tanto esforço para chegar a um acordo não era hora de mexer novamente no vespeiro.

Enquanto isso

Todos os comissionados da prefeitura de Florianópolis terão de comparecer a uma reunião ampliada na segunda-feira, a partir das 8 da matina. E sem cara de ressaca.

No mais

Prefeito Gean Loureiro diz que agora o governo vai começar pra valer.

Prestação de conta

Professor Paraná, secretário municipal de Saúde de fato, mas ainda não de direito, reúne-se nesta sexta com todos os fornecedores conveniados pelo SUS que recebem verba carimbada direto de Brasília. A intenção é botar os repasses em ordem nos próximos dias. Vão desde os laboratórios de exames aos locatários de equipamentos para renais crônicos.

Tiro no pé

Polícia Civil abriu inquérito para investigar se os lotes de pistolas Taurus adquiridos pela Secretaria de Estado da Segurança Pública para a PC e PM apresentam algum defeito de fabricação, conforme denúncia apresentada pelo Fantástico no último domingo. O caso está com a Deic.

Carnaval a galope

O calendário de provas da Sociedade Hípica Catarinense (SHC) será aberto neste sábado de Carnaval. Será realizada a 1ª Etapa do Ranking Metropolitano de Salto 2017 e a edição da prova especial Carnaval Hípico 2017. Mais de 70 conjuntos de Santa Catarina vão participar da competição. A entrada e estacionamento para acompanhar as provas são gratuitos.

As provas vão ser realizadas na pista principal da SHC, que fica às margens da SC-401, no bairro Saco Grande, em Florianópolis.

A propósito

Se beber não dirija. E use sempre camisinha. Bom Carnaval.



