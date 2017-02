Estudantes do Oeste realizaram duas solturas experimentais dos peixes das espécies dourado, grumatão e piracanjuba nos lagos da Usina Hidrelétrica Itá, e outra no lago da Usina Hidrelétrica Machadinho. A adaptação será monitorada por equipe técnica do Consórcio Itá e o Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce da UFSC.

