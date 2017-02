Diante do impasse nas negociações com a diretoria do Sintrasem para o fim da greve dos servidores, o prefeito Gean Loureiro decidiu mudar sua estratégia, partindo para uma ação corpo a corpo de comunicação interna. Foi conversar diretamente com grupos de funcionários para apresentar as justificativas da reforma administrativa. Já se reuniu com técnicos da Assistência Social e da Saúde.



"Percebi que estávamos falhando no detalhamento do projeto exatamente na relação com o nosso público interno, enquanto a opinião pública já estava do nosso lado, convencida da importância do pacote", disse à coluna. Gean saiu satisfeito da receptividade nos dois encontros, que resultaram no retorno de 75% das atividades nestas áreas, segundo ele.

Nesta sexta, o prefeito quer se dedicar quase exclusivamente à agenda de conversas com os servidores, no melhor estilo olho no olho. A mesma tarefa foi delegada aos secretários municipais. Ele também sinalizou com a possibilidade de pagamento dos dias parados, desde que ocorra compensação das horas. O prazo para o fim da greve e manutenção do diálogo é até segunda-feira. A partir daí, medidas judiciais "pesadas" serão adotadas pelo município. Outro ponto celebrado pelo gabinete do prefeito foi a decisão dos funcionários da Comcap, que nesta quinta pela manhã, votaram por não aderir à paralisação em caráter solidário.

Do outro lado, em assembleia realizada quinta-feira à tarde, a continuidade da greve foi aprovada por unanimidade. Os números de participantes variaram entre 4 mil, conforme a PM, e 9 mil, segundo o Sintrasem. A estratégia dos partidos de esquerda à frente da mobilização (PSOL, PSTU e PCdoB) é tentar transformar o alto grau de adesão à greve em uma espécie de "case" com repercussão nacional. A ex-deputada federal Luciana Genro e dirigentes nacionais da CUT participaram do ato na Praça Tancredo Neves para defender a continuidade da paralisação. Um tiro que tem tudo para sair pela culatra.

O curioso é que apesar do calorão, com temperatura na casa dos 33ºC durante a assembleia, ainda teve quem apelasse ao humor para protestar, como o cidadão fantasiado de herói com os dizeres de SUS morto no peito.

Santa Catarina no Planalto

Estudantes e professores da EEB Ivo Silveira, de Palhoça, e do Instituto Estadual de Educação, de Florianópolis, estiveram nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, em Brasília, junto ao secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, para participar da sanção da lei do Novo Ensino Médio.

Migração para FM

O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, estará em Florianópolis nesta sexta-feira para a cerimônia de migração dos rádios do AM para o FM. Santa Cataria é o primeiro Estado a receber integrantes do ministério na chamada "caravana da migração". O evento será às 9h30min, no teatro Pedro Ivo Campos, com a presença do governador Raimundo Colombo e da diretoria da Acaert. Mais de cem emissoras catarinenses solicitaram a migração do AM para o FM. Destas, 32 estão em processo de migração: 17 já foram autorizadas e outras 15 receberão o aval no evento desta sexta.

