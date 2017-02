A greve dos servidores municipais completa nesta quarta-feira um mês e segue sem perspectiva de fim. Existe, inclusive, a promessa de que na quinta-feira ocorra uma mobilização ainda maior, com as equipes da Comcap também cruzando os braços na coleta do lixo.



Nesta segunda foi rejeitada mais uma vez por unanimidade a nova proposta do governo Gean Loureiro durante assembleia que lotou a área em frente à Câmara. Um grupo de manifestantes também foi às galerias na primeira sessão ordinária do ano para protestar contra a aprovação da reforma administrativa.

Durante a rodada de negociação do fim de semana, o Executivo formalizou que aceita suspender a revogação do antigo plano de cargos e salários e mantê-lo em vigor. Deu mostras de que está disposto ao diálogo, mas sem abrir mão do fim das licenças-prêmio, incorporações e reajustes previstos no ano pelo antigo PCCS.

O Sintrasem garante ter apresentado um estudo em que deixa claro que a economia gerada pela retirada dos direitos dos servidores gera um resultado aquém dos números mapeados pela prefeitura.

Nos bastidores, o prefeito Gean já teria manifestado intenção de ceder em alguns pontos antes inegociáveis para que a greve chegue ao fim e a cidade volte à normalidade. Há, no entanto, resistências internas no gabinete sobre o impacto que esta mudança trará politicamente em negociações futuras.

Quando se fala na busca do entendimento para um litígio, a premissa básica é que ambos estão dispostos a abrir mão de parte dos seus interesses em nome de um acordo. Um passo importante foi dado pelo governo municipal.

Agora resta ao outro lado compreender que a população já foi suficientemente penalizada pela falta de prestação de serviços, especialmente na saúde e educação. Ceder, neste caso, não é fraqueza, mas uma questão de bom senso.

Volta às aulas

O presidente da Fiesc, Glauco Côrte, mais conhecido como Senhor Educação, participou ontem com o governador Raimundo Colombo e o secretário estadual de Educação, Eduardo Deschamps, do lançamento do ano letivo na escola Dom Jaime Câmara, no Ribeirão da Ilha, em Florianópolis. Parceira do Movimento SC pela Educação, dirigido por Côrte, a escola é também uma das pioneiras no Estado no novo ensino médio integral.

