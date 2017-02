Foto: Edu Saraiva / Agência Estado

O Carnaval de Florianópolis foi destaque em alguns dos nos principais veículos de comunicação do país como Correio Braziliense e O Estado de São Paulo. Mas o motivo não nos orgulha. Pelo contrário, envergonha e revolta.

O episódio de dois homens agredidos por se beijarem durante uma festa da União da Ilha da Magia, na Lagoa da Conceição, ganhou ampla cobertura da mídia nacional. A diretoria negou que o agressor seja integrante da escola de samba. Isso, sinceramente, é o que menos interessa.

Outro relato de violência, agora sofrido por mulheres no Centro de Florianópolis, está mobilizando as redes sociais.

Na noite de sábado, por volta das 22h, um grupo de cinco amigas procurava um local para jantar, após brincar nos blocos. Foi quando um rapaz tentou arrancar um beijo à força de uma das integrantes do grupo. Ao ver que a moça estava de mão dadas com outra, ele começou os xingamentos. Uma delas tentou intervir, colocando o braço entre o agressor e a vítima. Recebeu um soco direito no rosto.

As mulheres conseguiram fotografá-lo e descobrir o nome do agressor, que já circula nas redes sociais.



Com suspeita de fratura na face, a jovem ainda teve que ir por conta própria para o hospital Celso Ramos e depois para a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência, sofrendo mais uma vez com a demora no atendimento e o desinteresse velado das autoridades.

Nos dois casos de homofobia escancarada em Florianópolis, que se manifesta por meio de chutes, socos e ofensas, os agressores têm a certeza da impunidade. Logo, sentem-se à vontade para fazer o que bem entendem dentro da lógica irracional de suas cabecinhas doentes. Sabem que não vai dar nada!

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini

Seis banheiros químicos são queimados em ato de vandalismo em Florianópolis



Faltou dinheiro mas sobrou emoção no desfile das escolas de samba de Florianópolis



Ainda há mais fumaça do que fogo nas declarações e composições para a eleição de 2018