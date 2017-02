Acabo de ver uma postagem que realmente me entristeceu. Uma fanpage que se intitula Facanacaveira.net publicou fotos de uma adolescente de 16 anos com aparente anorexia e fumando maconha como sendo filha da deputada gaúcha Maria do Rosário. O texto afirma que a mãe não consegue nem criar a própria filha.

Não vou nem entrar no mérito do quão absurdo é tudo isso, independentemente de quem seja a mãe da jovem. As imagens não deixam dúvida que ali está uma pessoa que precisa de ajuda profissional porque está doente.

Tentar transformar isso numa questão política ultrapassa qualquer limite da sanidade.

Aos que têm compartilhado tal página, fica o alerta: expor um menor de idade é crime, mesmo que seja apenas um "compartilhamento" das imagens postadas pela própria adolescente.

