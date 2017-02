O Instituto Geral de Perícias divulgou os números de 2016. Foram 566.740 carteiras de identidade expedidas pelo Instituto de Identificação; 24.145 perícias pelo Instituto de Análises Forenses, 4.216 exames cadavéricos e 55.145 exames de lesões corporais pelo Instituto Médico Legal; além de 25.606 laudos e 35.961 exames periciais pelo Instituto de Criminalística.



Ao todo foram 119.467 exames periciais realizados em 2016. Se dividir por 365 dias do ano dá para se ter uma ideia do trabalho realizado pelo IGP-SC.



Contramão

Prevista para ser inaugurada em breve, a nova sede da 7ª Delegacia de Polícia em Canasvieiras virou motivo de reclamação entre policiais. A crítica não é com a estrutura de quatro andares e investimentos de R$ 2,6 milhões, mas porque as delegacias especializadas (Roubos, Homicídios e Combate às Drogas), hoje no Cento, serão deslocadas para o novo prédio no norte da Ilha.



Agentes questionam que aumentarão os gastos com combustível das viaturas, além dos deslocamentos das próprias vítimas para depoimentos, que terão mais dificuldade de acesso.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini



:: Bloco Zé Pereira não receberá apoio municipal neste ano em Florianópolis

:: Sucesso da operação na ponte Hercílio Luz neste domingo emociona engenheiro responsável



:: Expectativa de 60 mil participantes na Procissão do Senhor dos Passos em Florianópolis

Leia todas as notícias do Diário Catarinense