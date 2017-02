Os cerca de 20 mil exames laboratoriais realizados pela rede pública de saúde municipal nas Upas e postos de Florianópolis podem ser suspenso a qualquer momento. O Sindicato dos Laboratórios de Santa Catarina (Sindilab) diz que as 15 empresas prestadoras do serviço na Capital estão sem receber desde novembro, reclamam da falta de informações e até mesmo de diálogo pelo Executivo municipal sobre a transferência de recursos.



Eduardo Comeli, presidente do Sindilab, diz que este dinheiro é carimbado, vindo direto do Ministério da Saúde, e não pode ser utilizado para nenhuma outra finalidade senão o pagamento dos exames realizados pelo SUS (como exames de sangue, raio-x ou tomografias).

- A gente não consegue entender o que está acontecendo porque o secretário da Saúde nem sequer foi nomeado oficialmente até agora e quem responde é a Casa Civil, que está sempre ocupada. Só nos disseram que pretendem fazer uma auditoria antes dos pagamentos para identificar se há algum superfaturamento. Mas vale lembrar que a tabela SUS dos exames laboratoriais está congelada há 20 anos - diz o empresário.

O custo mensal fica em torno de R$ 250 mil. Alguns laboratórios de menor porte, explica Comeli, estão com sérias dificuldades financeiras porque já são quatro meses sem receber e "muitos pretendem parar a prestação do serviço ainda esta semana".

Ontem, no final da tarde, a prefeitura confirmou que está agendada reunião com o a diretoria do Sindilab para a próxima sexta-feira, quando o assunto será tratado na Secretaria da Saúde.

Aliás

O professor e médico Carlos Alberto Justo da Silva, conhecido como Paraná, primeiro secretário a ser anunciado por Gean Loureiro para a Saúde, ainda não teve sua nomeação publicada no Diário Oficial do Município, quase 50 dias depois de o novo governo tomar posse.



A demora já tem gerado especulações nos bastidores. Oficialmente, ele ainda não teria recebido a licença para ser afastar do cargo exercido como funcionário público federal. Mas basta lembrar que prefeito é do mesmo partido do presidente da República, logo...

