Peritos criminalistas do Instituto Geral de Perícia estiveram nesta terça mais uma vez em Ingleses, Norte da Ilha, para finalizar as avaliações no local em que o motorista de um Camaro, Jeferson Rodrigo de Souza Bueno, envolveu-se no acidente que deixou uma pessoa morta e duas feridas. A colisão foi na madrugada do dia 1º de janeiro. Parte da rodovia foi interditada pela PM para o trabalho dos peritos. Walmir Gomes, diretor do Instituto de Criminalística, diz que o laudo pericial completo será entregue ao delegado Eduardo Matos até a próxima terça-feira, com um detalhado levantamento sobre a dinâmica do acidente. Oficialmente, o condutor ainda é considerado foragido da Justiça, pois ainda não se apresentou para os esclarecimentos.



Visita indigesta

Em apenas uma semana, os ladrões invadiram duas vezes a sede da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (Acif). Levaram notebooks e celulares. As imagens que já estão nas mãos da polícia mostram uma dupla rastejando no interior da recepção, de madrugada, para não disparar o alarme. Mesmo assim, tiveram que fugir rapidamente quando o sinal soou.



Fora do ar

Pode ser apenas uma coincidência neste período de aumento da onda de violência, mas os dados estatísticos da Secretaria de Estado da Segurança Pública (roubos, assaltos e homicídios) não aparecem no site porque a página está em manutenção.

Reforço na tropa

Governador Raimundo Colombo está de olho na melhor dos números da arrecadação para poder autorizar a chamada de mais 500 PMs ainda este ano. Hoje, 1.053 aprovados em concurso aguardam a convocação.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini



Praça dos três poderes em Florianópolis está abandonada



Com alta no desemprego, profissionais disputam vagas de estágio

IGP divulga números de 2016