"Muitos projetos excelentes são possíveis porque nasceram na iniciativa privada", comenta o diretor do Beiramar Shopping /

Em tempos de crise com corte de gastos e demissões, como manter as ações das empresas na área social?

Para o Beiramar Shopping, contribuir com o desenvolvimento social é uma das premissas da empresa. Para dar continuidade aos projetos executados, o shopping busca parcerias que proporcionem um futuro melhor para crianças e jovens. Um bom exemplo é o programa Conexões Sociais, que visa a congregar lojistas e parceiros em torno de boas causas. Entre as entidades beneficiadas estão Junior Achievement, AmaPraça, Apae, Instituto Pe. Vilson Groh e Amucc. Em 2016, o grande propósito dos eventos gratuitos promovidos pelo shopping foi coletar alimentos não perecíveis. Em apenas três eventos realizados foram arrecadadas 10 toneladas de alimentos.

Qual o papel da iniciativa privada para fomentar benefícios sociais?

Procuramos estar atuantes e presentes nas comunidades porque sabemos que muitos projetos com excelentes resultados são possíveis porque nasceram na iniciativa privada. Quando possível, estimulamos ações com crianças e jovens também dentro do Beiramar Shopping porque acreditamos no poder das conexões de crescimento, o que fortalece as trocas e cria espaços de vivências. É uma experiência gratificante poder ajudar entidades que realmente precisam de suporte e o nosso cliente, já acostumado a contribuir com as causas sociais, também abraça as causas.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini

Polícia Militar terá reforço histórico na tropa



Prefeitura de Florianópolis divulgará lista dos grevistas com corte no salário

"Sintrasem mente para servidores", diz Gean Loureiro