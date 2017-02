Durante um dos intervalos da audiência de conciliação que durou mais de seis horas, nesta quarta no TJ, o prefeito Gean Loureiro foi falar em particular com o presidente do Sintrasem, Alex Santos, quase na porta do banheiro. Conversa daqui, rebate dali, chegaram a um entendimento que a prefeitura fez a sua parte e agora caberia à categoria demonstrar boa vontade. O acordo foi selado por volta das 15h. Ainda falta a chancela da assembleia, que será realizada nesta quarta à tarde, mas os avanços foram significativos. Mérito da desembargadora Vera Copetti, que presidiu a audiência com habilidade e muita seriedade.

Principais pontos

O prefeito vai enviar à Câmara até maio, data-base da categoria, o planejamento financeiro para a aplicação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, o famoso PCCS. Na reforma, tinha prazo de seis meses.

Os triênios foram mantidos em 30% para os servidores e 50% para o magistério, desde que haja comprovação de assiduidade. Duas faltas não justificadas no ano já retiram o direito ao benefício.

A licença-prêmio foi transformada em licença-capacitação. A cada cinco anos o servidor terá direito a 45 dias não mais de folga, mas para realizar um curso de qualificação profissional.

Boca do lixo

A pouco mais de 48 horas do desfile do Grupo Especial na Passarela Nego Quirido, no sábado à noite, a área interna do prédio de três andares Nega Tide, onde ficam os camarotes, está deplorável. Lixo, vidros quebrados e banheiros sujos e sem água. O mau cheiro é insuportável.

Banco dos réus

Mais de 14 anos depois da colisão que matou duas pessoas na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, a Justiça marcou a data do julgamento do empresário Aroldo Carvalho Cruz Lima. Ele vai a júri popular no dia 7 de março. O acidente ocorreu na noite do dia 15 de setembro de 2002.

Reforços no efetivo

Mais novidades na Segurança Pública para este ano. Depois de anunciar a chamada de 1.084 policiais militares, classificados no concurso público de 2015, o secretário César Grubba confirmou a realização de concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar e preenchimento de vagas na carreira de escrivão da Polícia Civil. Os editais serão lançados no início do segundo semestre. Também deverão ser chamados os candidatos aprovados nos concursos do IGP e da Polícia Civil, nas carreiras de agente e delegados de polícia.

