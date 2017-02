Anderson Amorim, presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina, encaminhou ofício à SSP solicitando informações sobre a orientação do Exército Brasileiro que mandou recolher as pistolas Taurus .40 PT24/7. Reportagem do Fantástico, domingo à noite, mostrou que existem falhas na mecânica da pistola utilizada pelas polícias de quase todo o país, inclusive a PC e PM de Santa Catarina.



Contraponto

Diretoria do Detran informa que gasta R$ 149 mil de aluguel por mês com a sede no Bairro Estreito e não os R$ 200 mil divulgados pela coluna.

A propósito

Gastar R$ 55 mil em placas e medalhas ou R$ 9 mil em flores num único evento, sendo a terceira mais cara do país, demonstra que a Câmara de Florianópolis está muito longe do seu principal papel: legislar.

