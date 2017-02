O governador Raimundo Colombo anunciará nesta segunda-feira a maior convocação de praças já feita em uma única vez nos 182 anos da Polícia Militar de Santa Catarina. A lista de espera do concurso realizado em 2014 será zerada, com a incorporação dos 1.084 aprovados (987 homens e 97 mulheres). Em dezembro do ano passado já tinham sido formados outros 692 PMs, também selecionados no mesmo exame.

Eles deverão iniciar o curso preparatório dia 2 de maio e irão às ruas no fim do ano. A formação dos alunos ocorrerá em Florianópolis e outros 15 municípios. Atualmente, a corporação possui 10,3 mil policiais militares. Entre 2011 e 2016, o governo Colombo realizou 22 concursos para a área de Segurança Pública com a nomeação de 6.798 agentes: PM (4.019), Polícia Civil (1.439), Corpo de Bombeiros Militar (1.017), IGP (268) e Detran (55).

A decisão do governador surpreendeu até mesmo alguns assessores mais próximos, já que o pedido do próprio comando da PM, diante da crise financeira, era mais modesto. A ideia inicial era chamar 500 concursados, compensando a média anual de aposentadorias (reserva) na corporação. A nomeação dos novos policiais terá um custo anual de R$ 70 milhões ao Tesouro do Estado, mas a Secretaria da Fazenda, após muitos cálculos, deu o sinal verde que faltava para tocar adiante a contratação. Santa Catarina atualmente paga o segundo melhor salário do país para soldados PM, que ingressam com vencimento de R$ 4.845,42, atrás apenas do Distrito Federal. Um dos requisitos básicos para a incorporação é possuir curso superior.

Colombo está convencido de que policiamento ostensivo é a melhor resposta à onda de violência que aumentou nos primeiros meses de 2017. O governador recebe semanalmente relatórios da inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Deap, que monitoram os movimentos dos líderes de facções detidos no sistema prisional. Em conversas reservadas, diz estar convencido de que o combate ao crime organizado será um dos maiores desafios dos governos estaduais e federal a curto prazo.

Do ponto de vista estratégico, a incorporação de mais de mil soldados PMs, guardada como segredo de Estado pelo governo para a solenidade desta segunda-feira, foi celebrada pelos especialistas em segurança pública ouvidos pela coluna. A violência, dizem, precisa ser tratada como uma epidemia, e a valorização da Polícia Militar, responsável pela linha de frente no combate à criminalidade, é o primeiro passo para que o Estado ao menos estabilize o avanço da doença. Sem deixar de pensar, claro, no investimento social, especialmente educação.

Num momento em que o país assiste atônito o avanço das paralisações de PMs em outros estados por melhores salários e condições de trabalho, é justo que se faça o devido reconhecimento ao investimento, que vai na contramão dos cortes de serviços públicos. E sem aumento de impostos. Entre 2011 e 2017 serão 5.110 novos homens na Polícia Militar ou 50% da tropa renovada em seis anos. A falta de efetivo sempre foi um problema, ainda mais em tempos de crise bicuda. Mas um bom termômetro para medir a importância da Polícia Militar nas ruas é o recente exemplo do Espírito Santo. Ou alguém ainda questiona isso?

O Diário Catarinense, que adotou o tema como bandeira editorial durante 2016 por deliberação dos leitores, seguirá oferecendo uma ampla cobertura nesta área em todas as plataformas. Porque segurança é a nossa causa.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini

Prefeitura de Florianópolis divulgará lista dos grevistas com corte no salário



"Sintrasem mente para servidores", diz Gean Loureiro



Gean envia projeto com mudanças na lei que cortou benefícios