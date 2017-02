Prefeitura de Florianópolis pretende divulgar no site até as 18h desta sexta-feira a lista dos 1,2 mil servidores que terão desconto na folha de fevereiro por conta da greve. Os cortes variam de 0,5 a até 13 dias.

Com a prévia do contracheque apresentada, Gean Loureiro também pretende esvaziar um dos principais argumentos utilizados pela diretoria do Sintrasem, que fala em perda da remuneração com a retirada de benefícios e incorporações.

Foto: Marcus Bruno / Agência RBS

Secretárias escolares recontratadas

O governo Gean decidiu rever o emblemático caso das secretárias escolares que foram demitidas após a reforma administrativa, gerando forte repercussão nas comunidades.

A prefeitura pretendia recontratá-las por meio de empresa terceirizada, mas também recuou da decisão. Agora, serão mantidos os 18 cargos comissionados exclusivos para as secretárias, que serão extintos quando elas se aposentarem

