Prefeitura de Florianópolis pretende divulgar no site até as 18h desta sexta-feira a lista dos 1,2 mil servidores que terão desconto na folha de fevereiro por conta da greve. Os cortes variam de 0,5 a até 13 dias.

Com a prévia do contracheque apresentada, Gean Loureiro também pretende esvaziar um dos principais argumentos utilizados pela diretoria do Sintrasem, que fala em perda da remuneração com a retirada de benefícios e incorporações.