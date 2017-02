Carnaval do Bloco dos Sujos no entorno da Praça XV, ano passado, reuniu cerca de 50 mil pessoas, um dos maiores dos últimos anos. A previsão, segundo a turma que gosta de se vestir de mulher (na brincadeira, claro), é de que pode chegar a 80 mil pessoas no sábado. Se a prefeitura garantir banheiros químicos em quantidade suficiente e com o controle da PM para garantir a segurança, não precisa mais nada do poder público.

Contagem regressiva

A eterna miss Florianópolis, Elisa Freitas (foto), confirmou presença no Vento Encanado, a festa do Nivaldinho Machado que reúne a cidade nesta sexta-feira de Carnaval. Na sequência, tem Feijoada do Cacau no sábado, bloco dos sujos na Praça XV e desfile na Nego Quirido sábado à noite.

Foto: arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

Beleza sem par

Mesmo em obras, a imagem da Hercílio Luz num fim de tarde, captada pelo amigo Olavo Moraes, revela toda a imponência da Velha Senhora para Florianópolis.

Foto: Olavo Moraes / Arquivo Pessoal

