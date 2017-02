O Brasil tem assistido estarrecido as cenas de barbárie ocorridas no Espírito Santo desde o fim de semana por conta da greve da Polícia Militar. Já são cerca de 90 homicídios neste curto período na região metropolitana de Vitória, capital do Estado. A média no mesmo período em anos anteriores era de quatro mortes violentas.



Nesta terça a Polícia Civil capixaba também decidiu cruzar os braços por melhores salários. A situação é tão grave que o governador em exercício, César Roberto Colnagui, baixou decreto transferindo para um general de Brigada do Exército o comando operacional, numa tentativa de manter o mínimo de ordem.

As pessoas estão evitando sair às ruas. Até mesmo uma simples ida ao supermercado provoca medo e tensão. Preferem estocar comida em casa.

Foto: VINICIUS MORAES / AFP

O problema é que a crise pode tomar uma dimensão ainda maior. Nesta sexta, os PMs do Rio de Janeiro decidem se param de trabalhar. Em Minas Gerais a situação também pode se repetir, criando um efeito dominó nas corporações pelo Brasil afora. O cabo da PM-SC, Elizandro Lotin, presidente da Associação Nacional dos Praças (Anaspra) embarcou nesta quarta para Vitória para tentar auxiliar na mediação e não esconde a gravidade do momento.

"As pessoas só lembram da importância da PM quando a coisa explode como agora no Espírito Santo, mas ninguém atenta às dificuldades que um policial enfrenta diariamente nas ruas, colocando sua vida em risco, para receber um salário líquido na faixa de R$ 1,5 mil (ES)", diz Lotin.

Só que o homem que deveria estar à frente do Plano Nacional de Segurança, Alexandre de Moraes, caiu pra cima e agora preocupa-se exclusivamente com a sabatina doSenado para a cadeira do STF. Já o cargo de Ministro da Justiça está acéfalo, sem um titular para comandar a reação à violência. E a população segue refém do medo.

Foto: GILSON BORBA / FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Enquanto isso

Florianópolis registrou 26 homicídios entre 1º de janeiro e esta quarta, dia 8, informou o G1, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP). A maioria deles, 14, ocorreu no Norte da Ilha. O governo diz que o tráfico de drogas e a criminalidade em geral estão entre os principais fatores geradores da violência.

No mesmo período em 2016, 5 homicídios foram registrados

Epidemia urbana

A poucos metros do Tribunal de Justiça e da Assembleia Legislativa, o grupo de usuários de crack segue crescendo a cada dia, sem que nada nem ninguém faça nada. A imagem foi registrada nesta quarta pela manhã, na Prainha.

Foto: Márcio José Fidêncio / arquivo pessoal

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini

Vereador Guilherme Pereira busca reduzir custos do Legislativo

Desligamento dos secretários escolares contribui para continuidade da greve em Florianópolis



Servidores mobilizados em peso decidem pela continuidade da greve em Florianópolis