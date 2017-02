O governador Raimundo Colombo anunciará nesta segunda-feira a maior convocação de praças já feita em uma única vez nos 182 anos da Polícia Militar de Santa Catarina. A lista de espera do concurso realizado em 2014 será zerada, com a incorporação dos 1.084 aprovados. Em dezembro do ano passado já tinham sido formados outros 692 PMs, também selecionados no mesmo exame.

