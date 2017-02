Os seis banheiros químicos, incluindo-se um com fraldário, viraram um monte de cinza e plástico retorcido na Beira-Mar Continental em Florianópolis. O ato de vandalismo ocorreu na madrugada de domingo. O local é muito utilizado por praticantes de caminhadas, corridas e famílias que levam as crianças ali para brincar pela tranquilidade e segurança no local, longe dos carros. Nenhum bloco utilizou a área no Carnaval, segundo relato dos moradores.

Luz na passarela

Era quase meio-dia de ontem, com um céu de brigadeiro, e todos os refletores da passarela Nego Quirido estavam acesos. Oficialmente era apenas um teste para o caso de necessidade na hora da apuração. Relatos de colegas jornalistas confirmam que no domingo também permaneceram ligados durante o dia, sem nenhuma atividade que justificasse o desperdício.

Barba, cabelo e bigode

A coluna cravou na edição de ontem a ordem das três primeiras colocadas no desfile do Grupo Especial das Escolas de Samba de Florianópolis na Nego Quirido que seria confirmada horas depois na apuração: Unidos da Coloninha bicampeã, Embaixada Copa Lord vice e a Consulado do Samba em terceiro.

Conselho do carnaval

Luiz Meira, talvez o músico ilhéu com maior reconhecimento no cenário nacional, irá propor ao prefeito Gean Loureiro a formação de um conselho municipal para tratar do Carnaval 2018. A ideia é reunir artistas, carnavalescos, escolas de samba e entidades representativas que auxiliem o município na discussão dos problemas e apontem alternativas para melhorar a festa. O que não dá é para abandonar as bandas que tocam marchinhas, quase esquecidas, em nome dos carros de som tocando funks e baixarias do tipo Deu Onda.

Aliás

Criticar o governo Gean Loureiro por eventuais falhas no Carnaval de Florianópolis, com menos de 60 dias no cargo, seria uma irresponsabilidade diante do tamanho da programação e festas na Capital. Mas dar a largada ao planejamento de 2018 é uma obrigação da administração municipal.



Lupa no segundo escalão

Ao ser questionado durante a campanha eleitoral e até mesmo depois da posse sobre como iria acomodar os interesses dos 14 partidos da base – eram 15, mas o PDT pulou fora – o prefeito Gean Loureiro sempre disse que iria basear suas escolhas em competência pessoal, sem viés político. Mas em tempos de redes sociais, sabe como é. O mais rumoroso foi o caso da ex-candidata laranja à Floram, nomeada e exonerada no mesmo dia após reportagem do Diário Catarinense.

Enquanto isso

Outras três indicações também geram questionamentos: o de Sílvio Odair de Souza para o cargo de secretário adjunto de Segurança, mesmo tendo uma condenação em primeiro grau por improbidade administrativa. Silvio já trabalhou no mesmo cargo no governo Dário Berger. Ramiro Zimber, líder do MBL, foi nomeado para gerente de projetos inovadores da Secretaria Municipal de Educação. E a tia de um vereador da base, que atua como agente comunitária, deve responder pela área estratégica da Secretaria da Saúde que trata das especialidades médicas, pesquisa e intercâmbios internacionais. Ressalte-se que em nenhum dos casos existe empecilho legal, podendo o prefeito exercer as escolhas como bem entender. Mas negar influências políticas já são outros quinhentos.

Para poucos

Deputado federal Jorginho Mello (PR) reinou absoluto no Carnaval de Joaçaba, com direito até a placa com foto dele na avenida dos desfiles. Em tempos de dinheiro curto, quem trabalha há tempos pela região ganha destaque.

A propósito

Com exceção do Berbigão do Boca, todo mundo botou o bloco na rua neste Carnaval em Floripa sem dinheiro público.

