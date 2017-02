A diretoria da Unimed, há nove meses sob a gestão do médico Théo Bub, agora conta com uma comissão para a releitura do estatuto social. O texto em debate público para os cooperados através do site regra todos os pilares de comando, fundamenta e fortalece a cooperativa com alicerces de governança corporativa e compliance. É a mais ampla reformulação do estatuto nos 45 anos do plano de saúde da região, que atende 200 mil usuários. O texto está ainda aberto a sugestões dos médicos cooperados, que em abril participam de assembleia para votar as mudanças sugeridas.

Enquanto isso

Segue o clima de incerteza entre os médicos cooperados sobre a venda do Hospital da Unimed em São José, considerado fundamental para a recuperação das contas da cooperativa sem que cada associado precise pagar uma cota do próprio bolso.

