Enquanto o Carnaval rolava a mil na Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, uma mulher e uma criança caminhavam silenciosamente a cata de latinhas na areia da praia Central. Flagrante captado pelo olhar do talentoso Ricardo Wolffenbüttel.



Carnaval vai mudar

Vinicius de Luca, secretario de Turismo de Florianópolis, está convencido de que o modelo de gestão precisa mudar para o Carnaval 2018. O município tem de voltar a ser protagonista, buscando os recursos necessários na iniciativa privada e dando voz às pessoas ligadas à festa. Vai na mesma linha sugerida pelo músico Luiz Meira, que defende a criação de um conselho municipal.



A curadoria e o conteúdo devem ser decididos pela prefeitura e representantes da área. Profissional do Turismo, Vinicius entende que as atrações, desde que bem geridas, podem voltar a ser um dos maiores ativos de Florianópolis.

Enquanto isso

O secretário de Turismo relatou em sua página na rede social um breve balanço sobre o Carnaval deste ano. Celebrou que em apenas 50 dias e com dívidas milionárias, o governo Gean Loureiro conseguiu atender as demandas de 40 comunidades, com grades e banheiros químicos, graças à mobilização de várias áreas da administração.



O bloco dos sujos bateu recorde, e o desfile foi realizado na passarela. Agora, com um ano pela frente, há muito trabalho para recolocar o Carnaval de Floripa entre os melhores.

Na ponta do lápis

Comentários na página da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis (Liesf) criticaram o preço do ingresso para desfile das campeãs: R$ 40. O ingresso, se comprado antecipadamente neste custo, daria direito a duas noites (sábado e ontem). Pela lógica, para uma apresentação só dos vencedores e sem toda a estrutura deveria ser a metade do preço.

Aliás

Em outros anos, o desfile das campeãs já foi até gratuito. Bastava o interessado retirar o ingresso com antecedência.

Vez do municipalismo

Joinville vai receber entre os dias 14 e 16 de março o 15o Congresso Catarinense de Municípios, organizado pela Fecam. Uma ótima oportunidade para troca de experiências em gestão, já que apenas 22% dos 295 prefeitos catarinenses foram reeleitos.

A propósito

Qual será o impacto das águas de março na política nacional?

