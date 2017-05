Foto: CAA - SE / Divulgação

O STF mandou soltar o ex-ministro José Dirceu. Até que ponto a decisão compromete a Operação Lava-Jato?

Entendo que não há qualquer comprometimento da Operação Lava-Jato. A prisão preventiva, para ser decretada ou mantida, precisa respeitar as condições estabelecidas em lei. O Supremo entendeu que as razões que justificaram a sua decretação no passado não mais existiam, motivo pelo qual determinou o seu relaxamento. Evidentemente, se o ex-ministro tiver a condenação de primeira instância confirmada em segunda, deverá iniciar o cumprimento da pena. A regra estabelecida na Constituição Federal, de acordo com a atual interpretação do STF, é de que o cumprimento da pena se inicia após a confirmação da condenação em segundo grau. Antes disso, a hipótese de prisão preventiva somente pode ocorrer dentro das condições excepcionais previstas em lei.

A Lava-Jato permeia muitos dos debates que vão ocorrer entre os dias 24 e 26 de maio em Criciúma, durante a Conferência Estadual da OAB. De que forma esta operação impacta junto à advocacia?

O momento que o Brasil vive é peculiar, e a advocacia está fortemente inserida nesse processo. Nossa conferência, que ocorre a cada três anos, é a ocasião em que os advogados catarinenses refletem sobre os rumos da profissão e sobre como podem contribuir para o aperfeiçoamento das instituições democráticas. A Lava-Jato impactou profundamente a advocacia criminal e nos obrigou a tornar ainda mais claro para a sociedade o papel das prerrogativas profissionais, que são uma garantia não para o advogado, mas para o cidadão. Temos também as reformas trabalhista e da Previdência, que precisam ser debatidas com maior transparência, e não votadas a toque de caixa. O novo Código de Processo Civil também trouxe inúmeras questões à tona. A Conferência será um momento ímpar para a advocacia.

