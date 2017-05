Colégio Visão, de Coqueiros, encaminhou ofício ao comandante da Guarda Municipal de Florianópolis solicitando reforço nas rondas na região. É que o velho trapiche da Praia da Saudade, abandonado há anos, segue sendo utilizado apenas como espaço para consumo de drogas e moradia de andarilhos.

O trapiche fica bem ao lado da escola e a sede da Guarda Municipal a pouco mais de mil metros.



Aliás

Esta coluna já cansou de publicar notas sobre o abandono daquele trapiche, que ameaça ruir. A Defesa Civil municipal já interditou a área e o Ministério Público ingressou com ação para buscar uma solução. A única ação prática até hoje foi a instalação de um portão de zinco velho, que já foi arrombado na entrada do trapiche. Nada além disso. Devem estar esperando uma criança cair ali ou até mesmo acontecer algo pior com as estudantes para se mexer.

Aumentos abusivos

Secovi de Florianópolis tem recebido inúmeros relatos de aumentos abusivos no valor venal em condomínios residenciais na cidade. O Sindicato da Habitação, que foi um dos líderes das mobilizações contra o IPTU, movimento que trouxe um desgaste decisivo à administração municipal passada, estuda os números e documentos apresentados para definir que medidas irá tomar. Há casos de aumentos de até 500%.



Contas no vermelho

O estopim para o estudo sobre a receita tributária dos municípios feito pelo TCE SC e publicado pelo DC com exclusividade foi exatamente a frequência com que prefeitos de pequenas cidades batem no tribunal em busca de ajuda. Timbó Grande, por exemplo, das 19 prestações de contas apresentadas ao TCE, teve 12 rejeitadas. Calmon e Dionísio Cerqueira também já tiveram seis contas reprovadas desde o ano 2000. Pescaria Brava têm quatro anos de existência e três prestações rejeitadas. São municípios que dependem basicamente de repasses federais e estaduais.



Enquanto isso

O debate sobre a viabilidade financeira dos 105 municípios catarinenses com menos de 5 mil habitantes fica restrita ao pacto federativo, já que a União hoje centraliza 60% de tudo que é arrecadado no país. Depois do estudo do TCE, fica claro que a discussão é mais ampla, mas resta saber quem tem interesse em tocar adiante.



Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini



"A Lava-Jato impactou profundamente a advocacia criminal", diz presidente da OAB/SC



Um colírio para paciência



ONG oferece atendimento psicológico gratuito ou a custo social na Grande Florianópolis