O espetáculo Protocolo Elefante, do grupo Cena 11, abre o 10º Festival Internacional de Dança Contemporânea, que movimentará Florianópolis entre 20 e 27 de maio. Na foto, a bailarina Aline Dias, que serviu de ponto de partida para o artista visual Fabio Dudas criar o cartaz do Múltipla Dança. A pintura remete ao momento de incertezas do país com reflexos principalmente no setor cultural que enfrenta ainda mais dificuldades para levar arte aos palcos. A abertura será no Teatro Pedro Ivo, dia 20.

Inversão de papéis

"Hoje, no Brasil, bandido tem fé pública." A posição foi externada pelo desembargador Lédio Rosa de Andrade, em sessão do TJ, ao comentar o peso que se confere às "revelações" de corruptos confessos em busca de penas mais suaves, através das delações premiadas.

Aliás

A decisão de mandar para casa José Dirceu, condenado a 32 anos, só porque não foi confirmada em segunda instância judicial, será também aplicada aos outros 221 mil brasileiros que cumprem pena na mesma situação?

Queijo suíço

Prefeitura de Florianópolis promete deflagrar a partir de hoje uma verdadeira cruzada contra os buracos pela cidade. A administração retomou o funcionando da usina de asfalto e deve entrar com várias frentes de trabalho nos bairros da Capital.

