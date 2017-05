A Epagri e a Udesc estão usando alta tecnologia para criar macieiras totalmente livres de vírus. Pomares atacados podem ter sua vida útil reduzida e queda na qualidade dos frutos. A alternativa encontrada pelos pesquisadores foi a crioterapia, que utiliza nitrogênio líquido para eliminar células e tecidos infectados de plantas cultivadas em laboratório. Depois, é só transferir essas mudas aos pomares, que ficarão definitivamente isentas desse mal. A técnica já deu certo com alho no Estado e é a primeira vez no Brasil que está sendo aplicada para cultivo de maçãs.

Selfie made in USA

Um grupo de 16 estudantes do programa de mestrado em Administração Pública da Universidade do Norte da Florida esteve na prefeitura de Blumenau para conhecer as ações da prefeitura em transparência e governança. A sugestão do município aos norte-americanos foi da Esag, tradicional escola de Administração da Udesc, que sugeriu a análise dos cases desenvolvidos pela nossa gestão. Na foto, o prefeito Napoleão Bernardes posa para uma selfie com a galerinha do Tio Sam.

Floresta no norte

Com o aval dos ministros da Casa Civil e do Meio Ambiente, Eliseu Padilha e José Sarney Filho, a Floresta Nacional de Três Barras, no Planalto Norte, será repassada para o Estado, que poderá, por meio de um plano de manejo, promover investimentos da região. A proposta do deputado federal Mauro Mariani, que também tem o apoio integral do ICMBio, é usar os recursos da venda da madeira para financiar um fundo destinado para projetos.

Ops!

A coluna anda sapateando tanto pra dar conta do recado que trocou o nome da bailarina do Grupo Cena 11 na edição de ontem. Na foto aparece Aline Blasius e não Aline Dias, conforme foi publicado.



