Guto Kuerten envia este registro feito no amanhecer em Forquilhinha, no Sul do Estado. As demais estações que me perdoem, mas luz como esta de outono não existe em nenhuma outra época do ano. Uma pintura.



Foto: Guto Kuerten,divulgaçao / divulgaçao

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini



Incentivo aos Microempreendedores



Raimundo Colombo precisa escutar a voz das ruas e mudar seu jogo político



Retrato do consumo é tema vencedor da 23ª Maratona Fotográfica de Florianópolis