O abandono do prédio do Largo da Alfândega é tanto que até árvore cresce no telhado. Sem contar a fachada, suja e pichada. Tudo bem que a prefeitura de Floripa está sem dinheiro, mas nada impede uma cidade limpinha.



Foto: Marcelo Mesquita / Arquivo Pessoal

Inclusão na pauta

Prefeitura de Florianópolis lança hoje o programa "Floripa Inclusiva" com uma série de iniciativas que visam tornar a vida de pessoas com deficiência menos complicada. O objetivo principal é dar liberdade para muitos deficientes que acabam sendo prisioneiros de suas próprias residências por falta de acessibilidade. Por isso, o projeto "Porta a Porta", um dos compromissos de campanha do prefeito Gean Loureiro, ganha destaque no pacote de ações por oferecer transporte a cadeirantes que residem em áreas de difícil acesso, como os morros da Capital.

Cara na porta

A 7a Delegacia de Polícia de Canasvieiras estava fechada ontem. Na porta um cartaz informava: ¿Ocorrência policial, procure a PM¿.

Revolução dos baldinhos

Um grupo de trabalho em educação do Slow Food Brasil esteve em Florianópolis neste feriado para conhecer o projeto Revolução dos Baldinhos, implementado na comunidade Chico Mendes. A tecnologia social para gestão descentralizada de resíduos orgânicos desenvolvida pelas lideranças locais em parceria com a Cepagro, e suporte da Comcap na coleta, foi replicada pelo Minha Casa Minha Vida em várias cidades brasileiras.

Licença para tainha

Comissão de Pesca e Aquicultura da da Assembleia Legislativa reúne hoje representantes de pescadores, empresas e órgãos públicos buscando saídas para os problemas envolvendo a concessão de licenças para pesca da tainha. A demora está provocando revolta entre os pescadores. A proposta de mediação foi apresentada deputado Padre Pedro (PT).

No escurinho

Um grupo de 135 crianças e adolescentes da rede municipal de ensino de Florianópolis teve a oportunidade de assistir a filme em uma sala de cinema no CIC. O Projetar, programa desenvolvido pelo voluntários e idealizado pelo vereador Rafael Daux (PMDB), ocorrerá periodicamente. Tudo sem dinheiro público.

