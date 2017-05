Rede Vida no Trânsito acaba de concluir relatório sobre o número de mortes no trânsito em Florianópolis em 2016. Somente no ano passado foram 117 acidentes (incluindo-se atropelamentos), com 61 mortes. Ou seja, uma vida perdida a cada seis dias nas ruas, avenidas e rodovias da Capital catarinense. O mais grave é que em 42,7% dos casos ao menos um dos envolvidos havia consumido álcool antes do ocorrido. A grande maioria era homem entre 20 e 29 anos de idade. O abuso do álcool só ocorre porque todos sabem que a fiscalização é quase inexistente.

Enquanto isso...

Para se ter ideia do que ocorre bem debaixo dos olhos das autoridades de trânsito, entre 2013 e 2016 foram 232 mortes no trânsito somente em Florianópolis. Multiplique o impacto de cada uma destas perdas num grupo de amigos e familiares e imagine o tamanho da tragédia na sociedade. Mas segue tudo na mesma, como simples estatísticas em gabinetes refrigerados.

Direito de ir e vir

Já faz parte do calendário anual as greves no transporte coletivo que afetam a rotina da população de Florianópolis. As pessoas e o poder público ficam reféns dessas paralisações. Como resolver o problema, respeitando o direito legítimo de se fazer greve? O vereador Bruno Souza (PSB) protocolou um projeto de lei complementar que, se aprovado, pode ser uma saída para esse impasse. A ideia é simples: em dia de greve, fica liberado o transporte remunerado de passageiros. O projeto será analisado pelas comissões da Câmara e depois votado em plenário.



Puxão de orelha

Secretaria de Saúde de Florianópolis alerta para os que pretendem deixar para a última hora a vacina contra a gripe. Até agora, atingimos apenas 36,29% do público-alvo da campanha. A adesão é mais baixa entre as crianças de seis meses a 5 anos de idade, onde apenas 14,7% das 28 mil previstas pelo Ministério da Saúde foram levadas aos centros de saúde da cidade. Entre as gestantes, foram só 25,7%. A campanha encerra dia 26.

