No último ano foram abertas mais de 1,6 mil novas empresas em Palhoça. Boa parte são Microempreendedores Individuais (MEIs). Estima-se que 60% investiram num negócio próprio por não possuírem outra forma de sustentar a família. Para garantir o desenvolvimento deste setor, a prefeitura de Palhoça, em parceria com o Sebrae/SC e Impact Hub Floripa, criaram o Programa de Aceleração de MEIs denominado Salto. O objetivo é garantir o acesso a metodologias de manutenção da empresa a partir do uso de ferramentas modernas em áreas como gestão, inovação e tecnologia. Uma forma de garantir diversidade econômica e um futuro melhor para milhares de famílias, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Fett.



Fogo no mato

O Costa Esmeralda emitiu nota oficial contestando as informações divulgadas pelo vereador Pedrão Silvestre (PP) nas redes sociais sobre o incêndio no Bairro Ratones, onde o grupo pretende construir um aeroparque. Conforme laudo do ICMbio apresentado por Pedrão, a queimada de 15 de fevereiro destruiu oito hectares de mata nativa e foi intencional. Mas o documento não aponta responsáveis. A empresa informa que registrou Boletim de Ocorrência à época, denunciado o caso e tem prestado todo o apoio na apuração dos fatos. E diz repudiar quem se utiliza de meios caluniosos e escusos para prejudicar os que tentam empreender legalmente em Florianópolis.

Foro privilegiado

A proposta que prevê o fim do foro privilegiado para políticos e autoridades, aprovada em primeiro turno pelo Senado, pode resultar num verdadeiro tiro no pé. É o que pensa o advogado Francisco Ferreira, para quem este instituto, visto por muitos como um privilégio, está longe de surtir os efeitos desejados, entre eles, o fim da impunidade. ¿Ao contrário. Vai ampliar significativamente a possibilidade de recursos à disposição dos réus e, de quebra, permitir que os processos possam ser alcançados com mais facilidade pela prescrição. Com o foro privilegiado, tal como vigia na forma agora alterada, as chances de recursos eram bem menores, a exemplo dos processos atribuídos ao STF por força de competência originária, por se tratar de única instância de julgamento¿, assinala.

Aberta a temporada da tainha

A Associação dos Pescadores Artesanais do Campeche realiza hoje, a partir das 8h, a Missa Solene de 1º de Maio, que marca a abertura oficial da safra da tainha 2017. Vereador Vanderlei Farias, o Lela (PDT), lembra que a 12ª edição do evento já é considerada a mais tradicional para as comunidades envolvidos com a pesca artesanal.

Caixas adaptados

O Vereador Gabriel Meurer (PSB), de Florianópolis, reuniu-se com representantes dos bancos Caixa Econômica Federal, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. O objetivo do encontro foi a proposição e discussão de um projeto de lei que exija a padronização e adaptação dos caixas eletrônicos, visando a acessibilidade para pessoas com deficiência. Gabrielzinho ouviu as observações e sugestões antes de protocolar o projeto.

Voto com o relator

Leitor José Pires da Silva escreve à coluna para comentar que também defende a retomada do diálogo como premissa para o Brasil sair do buraco, conforme texto desta coluna no fim de semana. E também questiona a legitimidade do Congresso Nacional, mergulhado em denúncias, para votar temas tão sensíveis como as reformas Trabalhista e Previdenciária.

