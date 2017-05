Cem pessoas por semana da Grande Florianópolis poderão ser beneficiadas com atendimento psicológico gratuito ou a custo social. Essa é a intenção da Associação Instituto Movimento (Assim), que está disponibilizando novas vagas. As pessoas interessadas em participar do projeto devem ir ao atendimento gratuito, em grupo, no dia 12 de maio, das 10h30min às 12h, na sede da ONG, em Florianópolis, ou podem entrar em contato pelo telefone (48) 3223-3598. Como curiosidade: em 50% dos casos, o paciente traz uma demanda de dificuldade nos relacionamentos familiares.



Água é saúde

A concessionária Águas de São Francisco do Sul, responsável pelo saneamento na cidade no Norte de SC, anunciou durante a inauguração do sistema de abastecimento de água da praia do Ervino, e o lançamento do programa "De olho na saúde", que fará o acompanhamento da melhora dos indicadores de saúde do município. O objetivo é mostrar que com água tratada o número de doenças diminui.



De olho nas vírgulas

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Dreveck (PP), determinou que seja elaborada uma emenda ao projeto de lei complementar 05/2017 estabelecendo de forma clara e expressa a vedação a qualquer medida que possa gerar aumento de gastos para o Legislativo. Como registrou este Visor, o projeto gerou controvérsias por mencionar a criação de novos cargos. A meta de Dreveck é chegar ao fim do ano com uma economia de R$ 20 milhões nos gastos.

