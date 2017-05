O primeiro domingo com faixas da Avenida Beira-Mar Norte exclusiva para a turma da bike deu tão certo que a prefeitura já estuda até mesmo ampliar o horário da Via Amiga do Ciclista.

Calcula-se que mais de mil ciclistas aproveitaram o novo espaço para pedalar com segurança.



Nada se cria

Presidente do Lide Santa Catarina e reconhecido marqueteiro político, o publicitário Wlfredo Gomes aproveitou a presença do amigo João Dória, na sexta-feira, em Florianópolis, para puxar os gritos de "Brasil urgente, Dória Presidente". Muita gente aplaudiu, mas há quem considere o slogan meio, digamos, batido. Afinal, já foi usado exatamente pelo arquirrival tucano, o ex-presidente Lula.



Trilhas online

Os internautas poderão conferir como são as trilhas dos parques estaduais catarinenses de qualquer lugar do mundo. A Fundação do Meio Ambiente assinou um acordo com o Google para que estas belezas estejam disponíveis no Street View. O mapeamento começa no primeiro semestre. Quatro parques administrados pela Fatma estão abertos ao público.



