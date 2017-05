O governo do Estado aposta na chamada pauta positiva na Assembleia Legislativa para tentar virar a página do desgaste da Operação Lava-Jato neste despertar de maio. A reforma administrativa que há tempos tramita na Casa prevê extinção de estatais como Cohab e Codesc, além da autorização para as parcerias público-privadas. Conforme reportagem de Upiara Boschi publicada neste DC nesta segunda, trata-se de mais uma estratégia para demonstrar que Raimundo Colombo segue firme no seu propósito de gestão eficiente do Estado.

Com exceção da regulamentação das PPPs, uma ferramenta que pode incrementar investimentos no Estado, as demais mudanças são quase todas voltadas a setores meio da administração pública, com pouco ou nenhum efeito prático na vida do cidadão, além de alguma economia no gasto público.

No meio político, costuma-se dizer que política é feita de gestos. Independentemente do resultado das delações, Raimundo Colombo ainda goza de prestígio junto aos catarinenses. Mas a maré tende a mudar diante da crescente onda de violência que se alastra pelo Estado. Em especial nas grandes cidades. Somente em Florianópolis já temos 77 mortes violentas no ano, número nunca antes registrado. Até as pedras petit pavê da Praça XV de Novembro sabem que a causa é a disputa entre facções criminosas pelo comando do tráfico de drogas.

Desde 2012 já são quatro ondas de atentados, fora as outras tantas ações isoladas dos bandidos. Mas nunca, em momento algum, ouviu-se qualquer manifestação pública de Colombo questionando seus dois principais assessores da área, o secretário de Segurança Pública, César Grubba, ou a secretária de Justiça e Cidadania, deputada Ada de Luca.

No futebol, quando um time não vai bem, troca-se o treinador após três derrotas consecutivas. No tema segurança pública, estamos tomando goleada maior do que os 7 a 1 sofridos pelo Brasil na Copa. Mas Grubba e Ada seguem em silêncio impávido.

Será que não existe mais ninguém em Santa Catarina capacitado para assumir estas pastas? Delegados e oficiais da PM admitem que a situação fugiu do controle. O que justifica tamanha omissão do Ministério Público diante deste descalabro? Seria o fato de que um de seus membros tem a caneta da SSP e sonha com uma cadeira de desembargador do TJ?

Na questão prisional a situação beira o surreal. A impressão que se tem de fora do governo é de que o único a trabalhar pra valer é o secretário-adjunto, Leandro Lima. Ada simplesmente não falou em 2017. Isso não é falta de consideração com a imprensa, é desrespeito com a sociedade catarinense.

Vivemos dias de crise econômica grave e muitas incertezas políticas. O ano de 2018 se aproxima rapidamente no horizonte dos políticos.

Governador, escute a voz das ruas e mude o jogo. Rompa com os cabides de empregos e gastos estratosféricos das 35 agências de desenvolvimento regional, que consomem cerca de R$ 500 milhões por ano para nada. Pare de nomear ex-prefeitos derrotados nas urnas ou que nem sequer tiveram a coragem de pedir votos aos eleitores das suas cidades. O senhor tem nomes reconhecidos nacionalmente na sua equipe como Antônio Gavazzoni, na Fazenda, e Eduardo Deschamps, na Educação. Há bons exemplos para mostrar destes oitos anos de governo. Mas lembre-se que o tempo não para e o primeiro semestre termina logo ali. Como bom lageano, sabe que o cavalo só passa encilhado uma vez.

