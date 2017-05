Betina Schmitt foi vencedora da 23ª Maratona Fotográfica de Florianópolis na modalidade digital, com subtema "consumo". A solenidade de premiação está programada para o dia 1º de junho, no Museu Histórico de Santa Catarina.

Foto: Betina Schmitt / Arquivo PEssoal

Pressão virtual

A Federação Catarinense dos Municípios questionou via rede social qual será a posição de cada um dos 16 deputados federais e três senadores catarinenses na votação do veto 52/2016, que impede a redistribuição igualitária do Imposto sobre Serviços (ISS) aos municípios. A expectativa é de que o veto do presidente Temer vá a plenário na sessão conjunta do Congresso, programada para amanhã.

Aliás

A presidente da Fecam, Adeliana Dal Pont, prefeita de São José, estará em Brasília para acompanhar a votação e convida os demais gestores catarinenses para participar da mobilização e sensibilizar os congressistas sobre a importância da derrubada do veto.

