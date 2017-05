Na quinta-feira, mal amanhecia e um menino com um tampão no olho direito dormia sobre um banco no lado de fora do Hospital Regional em São José, na Grande Florianópolis. Ao lado dele havia uma mulher igualmente esticada e tapada por um cobertor. Cena comum quando considerado um ambiente marcado por emergências abarrotadas, macas em corredores, filas intermináveis na busca por especialistas ou cirurgias nem sempre realizadas.

Gabriel Henrique Martins Paciência, cinco anos, aguardava por atendimento. O dia dele havia começado bem cedo: 5h. Nesse horário, carregado no colo pela mãe, Luciana Martins, 34 anos, entrava na ambulância da prefeitura de Balneário Camboriú. Prontos para percorrer 120 quilômetros entre as duas cidades, uma distância nem tão grande se comparado a pacientes de cidades afastadas que recorrem à chamada ambulancioterapia – há quem prefira chamar de terapia do solavanco – pelas estradas catarinenses. No dia anterior, Gabriel havia se submetido a uma cirurgia de catarata e tinha retorno marcado ao hospital. A doença, mais comum em adultos, surgiu depois de um acidente: o menino machucou o olho enquanto montava uma pipa.

A espera fez Gabriel honrar o sobrenome Paciência. Apesar do desconforto – sede, fome, vontade de fazer xixi – ele se manteve tranquilo na maior parte do tempo. Distraia-se com o celular da mãe nas mãos e abriu o sorriso quando, por volta das 10h, um paciente que também aguardava na fila se aproximou com uma sacola: dentro havia duas coxinhas e copos com suco. Luciana havia confessado que tinha uns trocados na bolsa, mas que preferia guardar porque podia ter que comprar algum remédio.

Às 13h, Gabriel e a mãe trocaram de assento. Deixaram o cimento do banco pelas cadeiras do ambulatório de oftalmologia. A consulta atrasou mais de uma hora, mas Luciana deixou o consultório contente por saber que estava tudo bem com o filho. São muitas e cabíveis as críticas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Existem escândalos de má gestão, seja por má fé ou incompetência dos gestores. Mas é verdade também que as chances de Gabriel voltar a ver a pipa tremulando no céu seriam bem menores se não houvesse um sistema de saúde público para acolher pessoas de baixa renda sem condições de pagar por um plano privado. Um colírio à tão combalida saúde pública do catarinense. (Por Ângela Bastos)

Saia justa na PF

Causou surpresa entre os colegas da Polícia Federal a nomeação da delegada Julia Vergara para o cargo de superintendente de Assuntos Internacionais da prefeitura de Florianópolis. Na Superintendência da PF de SC, ninguém sabia do assunto até sair no Diário Oficial do município. Para que um integrante da PF, agente ou delegado, seja cedido a qualquer outro órgão público, é preciso autorização regional, do diretor-geral da PF e, por fim, do Ministério da Justiça. Nada disso tinha sido oficializado durante semana. Este trâmite burocrático pode levar até seis meses.

Aliás

A função para a qual ela foi nomeada também teve repercussão negativa internamente. Existe um entendimento de cedência dos delegados para funções relacionadas à segurança pública. Mas superintendência de assuntos internacionais não parece o caso. Vergara é mais uma dos candidatos a vereador da coligação de Gean Loureiro que não foi eleita, mas acabou premiada com o um cargo.

Enquanto isso

O curioso é que tudo aconteceu na semana em que a Moeda Verde, a maior Operação da PF na Capital e então presidida por Julia Vergara, completou 10 anos.

Retorno às origens

Urussanga se prepara para vivenciar de 25 a 28 de maio a 15ª edição da Festa Ritorno Alle Origini. O evento, que celebra a tradição trazida pelos imigrantes italianos que colonizaram o município, terá uma programação que evidencia a cultura e os artistas locais. Com entrada gratuita durante todos os dias, o evento será realizado no Parque Municipal Ado Cassetari Vieira. Além da festa, também será comemorado o 25º aniversário do Gemellaggio, pacto de amizade firmado entre Urussanga e Longarone, cidade italiana de onde partiu a maioria dos imigrantes que colonizaram a cidade, e também os 139 anos fundação de Urussanga que é celebrado no dia 26 de maio.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini



ONG oferece atendimento psicológico gratuito ou a custo social na Grande Florianópolis



Florianópolis registrou 61 mortes no trânsito em 2016



Alta tecnologia produz maçãs livres de vírus em Santa Catarina