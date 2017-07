Prezado leitor, o título desta nota não se trata de homenagem a uma das maiores bandas do mundo por conta do dia do rock, celebrado nesta quinta, nem ao marco do calendário da Era Cristã. Refere-se ao momento vivido por Florianópolis ao longo desta semana e todos os desdobramentos no antes e depois da nova Comcap.

Numa sessão de apenas 10 minutos, a Câmara de Vereadores aprovou a mudança do regime jurídico da Companhia de Melhoramentos da Capital de empresa de economia mista para autarquia. Para a maior parte da população, um tema arenoso e de pouca relevância.

Mas de impacto direto no cotidiano das pessoas. Apenas dois dias de paralisação do serviço de coleta de lixo foram suficientes para deixar a cidade imunda. Um problema de saúde pública. Desde segunda-feira, o entorno do Legislativo virou palco de confrontos entre manifestantes da Comcap, PM e Guarda Municipal. Várias invasões do prédio, ameaças, muito bate-boca e empurra-empurra. Na quarta-feira, um homem foi ferido por bala de borracha. Sem contar a quantidade de lixo fétido despejado no local. Sob o comando do Sintrasem, grupos organizados partiram para o tudo ou nada na tentativa de intimidar vereadores. Berraram muito, mas não levaram. Por um simples motivo: ninguém suporta mais radicalismo.

Perderam a oportunidade de elevar o tom do debate, partindo para a baixaria escancarada. Enquanto isso, o prefeito Gean Loureiro e o secretário Filipe Mello trabalhavam pianinho no convencimento da base governista para assegurar o mais difícil: 16 votos para aprovar do regime de urgência urgentíssima que daria início ao rito do projeto de lei na Casa. É óbvio que faltou tempo para aprofundar o tema no Parlamento. Mas o calendário se apresentava apertado, já que a MP foi editada pelo governo federal há pouco tempo e o prazo para inclusão no Refis vence dia 31.

Depois de um início instável com idas e vindas sem fim nas nomeações e a compra de uma senhora briga com os servidores municipais no pacotão de janeiro, o prefeito parece ter acertado a mão no caso da Comcap. Chamou para dividir a defesa do projeto de autarquia Carlão Martins, presidente da companhia. De maneira simples e didática, Carlão apresentou números e dados incontestáveis. Reclamar do pouco tempo para apreciação da matéria e se abster da votação, como fez boa parte da oposição na Câmara, é legítimo. Votar contra o projeto, como fizeram Rafael Daux (PMDB) e Bruno Souza (PSB), também é do jogo. A diversidade de visões sobre um mesmo tema enriquece o debate. Antes, a Comcap era uma empresa de economia mista com 46 anos de história caminhando a passos largos para a insolvência. Depois da sessão desta quarta, a Comcap ganha uma nova chance: passa a ser autarquia, com sua divida previdenciária renegociada junto à União. E ainda será criado um grupo de trabalho com 180 dias para definir o modelo de contrato dos servidores. Tudo dentro dos conformes como quis o prefeito. Só não pode confundir apoio à mudança emergencial com cheque em branco.

Direitos individuais

Vereador Guilherme Pereira (PR), presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis, envia nota à coluna para justificar que as medidas de segurança como isolamento do prédio nos últimos dias foram adotadas para garantir o funcionamento da Casa, violada por um pequeno grupo de radicais que não sabe conviver com a divergência de ideias e com a democracia. Respeitadas as posições individuais, diz o presidente, persiste o nosso único propósito: defender o aprimoramento da gestão pública à serviço do cidadão.



Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini

Projeto promove corrida de rua para pessoas sem movimentos das pernas



Intransigência do Sintrasem em negociações tem como pano de fundo a eleição para diretoria



Condenação de Lula escancara mais uma vez o racha do país