Assessoria do prefeito Gean Loureiro apressou-se em negar, nesta terça pela manhã, que o líder do governo na Câmara, vereador Roberto Katumi (PSD). tenha colocado o cargo à disposição e que ele segue firme na função. À coluna, Katumi confirmou que estava sentindo-se desgastado na função, especialmente depois das votações do pacote da reforma em janeiro e da Comcap recentemente. "Coloquei ao prefeito que esgotamos a cota de votações em regime de urgência. É preciso mais tempo para que o Legislativo possa discutir melhor os projetos e evitar os atropelos". Katumi só negou que tenha apresentado a fatura pelos trabalhos prestados.

Silêncio total

Chama a atenção o silêncio do PSOL diante da votação do vereador Renato Gerske favorável à mudança do regime jurídico da Comcap. Por coincidência, o novo intendente da Lagoa da Conceição, nomeado na sexta, é indicação do oposicionista Renato.

Enquanto isso

O PMDB de Florianópolis também não emitiu um pio sequer sobre o voto do vereador Rafael Daux no projeto da Comcap. Afinal, além de integrar a base de é parlamentar do partido do prefeito e foi contra a mudança do regime.

No mais

A julgar pelo nível dos bastidores da política catarinense, fica difícil

imaginar uma campanha propositiva ao governo do Estado e Senado em 2018.

Acordo embarcado

Um acordo pôs fim a 20 das 21 ações contra a empresa Paulotur Transportes que faziam parte da pauta de nesta terça no Centro de Conciliação de Florianópolis. A negociação foi conduzida pelo juiz Elton Salles, e garantiu R$ 715 mil aos trabalhadores que foram demitidos após o encerramento das atividades da companhia, em junho. Os processos foram protocoladas há menos de um mês e corriam em todas as varas do Trabalho da Capital.

