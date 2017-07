O prefeito Raul Ribas Neto (PT), de Matos Costa, no Planalto Norte, resolveu adotar um conceito de transparência, digamos, didática. Além da publicação de todas as informações da administração na internet, colocou um painel na frente da prefeitura com todos os dados, até mesmo do seu gabinete.

Racha no PSD

A aparente união externada durante o recente encontro do PSD em Criciúma não passa de discurso. Na prática, internamente o clima azedou de vez. Ao saber que o governador Raimundo Colombo teria vetado seu nome como eventual candidato a vice-governador numa composição com outras legendas, o deputado federal João Rodrigues mandou o recado: pretende disputar a prévia do partido contra Colombo para ser candidato ao Senado em 2018. Pelo PSD ou até mesmo outro partido, mas quer ver no voto quem pode mais.

Demolição suspensa

A desembargadora Marga Inge Tessler, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, concedeu efeito suspensivo à demolição do tradicional Recantinho da Barra da Lagoa, restaurante que fica às margens do canal, ao lado da ponte pênsil. A magistrada entende que não haverá dando ambiental significativo até o julgamento em segunda instância. Ponto para as 13 entidades que compõem o Fórum de Turismo, que lidera o movimento contra as demolições de empreendimentos turísticos em Florianópolis.

Dever de casa

O pagamento de metade do 13º salário aos servidores estaduais para o próximo dia 27, se comparado a outros Estados, é um bom exemplo sobre importância de manter as contas públicas sob controle. O governo do vizinho Rio Grande do Sul acaba de depositar a sétima parcela do 13º de 2016, faltando ainda cinco em aberto. No Rio de Janeiro somente as folhas de Segurança e Saúde estão em dia. Ontem, o governo fluminense anunciou o pagamento de R$ 550 referentes ao salário de maio para cada um dos 207 mil servidores.

