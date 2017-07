Confira papo rápido com João Marcos Buch, juiz de Direito da Vara de Execuções Penais e Corregedor do Sistema Prisional da Comarca de Joinville:

O senhor acompanha o sistema prisional catarinense há anos. Tem visto melhorias efetivas ou a situação e cada vez mais crítica?

O sistema prisional catarinense segue a regra nacional. A situação está cada vez mais crítica. Quando o Estado estabelece a prisão como primeira e única forma de se alcançar a Justiça, esquecendo-se do fundamento constitucional de que o Direito Penal é a última alternativa, o número de pessoas presas cresce e a violência acompanha esse crescimento. A população carcerária tem aumentado, e o Estado brasileiro não dá conta de suprir a demanda. É preciso combater a cultura do encarceramento em massa, com alternativas penais e respeito aos direitos humanos, à Constituição e às leis. Só assim poderemos começar a falar em redução da violência.

O senhor escreveu o livro Crônicas, Relatos e Vivências baseado na experiência de convivência com os apenados. Qual a realidade do nosso sistema prisional?

As unidades prisionais do país e Santa Catarina não são diferentes, ressalvadas exceções, são os navios negreiros do século 21. A violação aos direitos humanos no sistema carcerário brasileiro é comparável infelizmente ao holocausto. Pessoas estão sendo colocadas presas em ambientes superlotados, sem higiene, com esgotos abertos, sem roupas e sem um mínimo existencial. São jovens que caminham para o extermínio, levando muitas outras pessoas junto. A dignidade humana tem sido violada diariamente nas prisões. Precisamos ter um olhar ético sobre isso, porque as futuras gerações cobrarão de nós essa conta, essa responsabilidade é nossa.

