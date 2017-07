Na segunda-feira, o prefeito Gean Loureiro (PMDB) rebateu a declaração de que a prefeitura de Florianópolis teria oferecido uma cobertura para Eduardo Costa, considerando o período em que está no comando do Executivo. Como o sertanejo afirmou que a gravação tem quatro anos, a denúncia agora recai sobre o ex-prefeito Cesar Souza Júnior (PSD).

Ouça trecho a partir dos 4:35 em que o cantor diz ter ganho cobertura da prefeitura:

Primeiros corte

Quem passa pela Casa d`Agronômica pela Beira-mar Norte só percebe alguma movimentação de operários se prestar muita atenção. Mas aos poucos está sendo feito o serviço de roçada e corte das árvores na área do terreno da casa do governador que fica ao lado da Celesc (à direita da foto). O local pode ser destinado à polêmica construção da nova sede do Badesc. O detalhe é que a concessão da área ainda não foi aprovada pela Assembleia Legislativa.

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

Só falta a moldura

As baixas temperaturas dos últimos dias também revelam quadros de paisagem viva, como esta em Bom Retiro. Para olhar é lindo, mas já para encarar logo cedo aí a conversa é outra.

Foto: Maria Bonin / Divulgação

Efeito friaca

Passada a euforia por conta massa de ar polar, é hora de preparar o bolso na vida real. Os preços de alguns hortifrutigranjeiros tendem a disparar nos próximos dias.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini



Eduardo Costa diz ter ganho cobertura da prefeitura de Florianópolis



TJ-SC irá implementar projeto piloto de cadastro em nuvem de dados prisionais



Assessoria de Gean Loureiro nega que líder do governo na Câmara tenha colocado o cargo à disposição