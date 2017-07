Acaba de ser fechado um acordo entre prefeitura e Sintrasem para o fim da greve dos funcionários da Comcap, paralisados desde segunda-feira. Ainda falta a chancela da assembleia dos trabalhadores marcada para este sábado pela manhã.

O gabinete do prefeito Gean Loureiro já prevê que a coleta de lixo e demais serviços sejam retomados durante o fim de semana. Os termos foram acertados durante audiência nesta sexta-feira à tarde na sede do Tribunal Regional do Trabalho. A frente do prédio, na avenida Rio Branco, estava cercada pela PM e por um grupo de funcionários da companhia de melhoramentos da Capital que aguardava o resultado das negociações sentados na calçada, pacificamente.



