A greve da Comcap deve terminar neste sábado, caso a assembleia dos trabalhadores chancele o acordo firmado sexta-feira à tarde entre prefeitura e Sintrasem na Justiça do Trabalho. A expectativa é pela imediata retomada dos serviços, especialmente a coleta de lixo, suspensa desde segunda-feira. As ruas de Florianópolis estão sujas com acúmulo de sacos plásticos pretos fétidos por todos os cantos.

Esta é a parte visível do transtorno. Mas a ausência do serviço também revela como a população trata o lixo doméstico ou comercial. Quem atua na área, enxerga matéria prima de uma cadeia produtiva integrada que tem tudo para crescer, gerando empregos e reduzindo danos ao meio ambiente.

Mas é aí que mora a questão. Por pagar impostos, a maior parte imagina que sua única responsabilidade é colocar o lixo para fora de casa, esperando que ele siga sua destinação num passe de mágica. No máximo, uma separação de orgânicos e sólidos. É pouco.

Resíduo é um produto pós-consumo, o que sobra quase sempre entre o desejo e a necessidade do ser humano. A responsabilidade deste material, por lei, é compartilhada no Brasil pelo consumidor, indústria, comércio e poder público. Antes era apenas dos municípios.

Florianópolis tem coleta seletiva há mais de 30 anos, é pioneira no Brasil na coleta de recicláveis de porta em porta, e consegue desviar hoje em torno de 7% do total de resíduos recolhidos. Das 203 mil toneladas por ano que passam pelo Centro de Valorização de Resíduos da Comcap, 183 mil seguem para o aterro sanitário. As outras 20 mil são recuperadas e voltam para o ciclo econômico, movimentando cerca de R$ 4,5 milhões por ano em toda a Grande Florianópolis. Pode não parecer muito, mas é muitas vezes mais do que conseguem outras capitais.

O que ainda pouco se pratica no dia a dia é a separação e destinação correta. Por exemplo, os vidros possuem locais específicos para coleta. Só na área continental são 10 pontos de entrega voluntária. Os orgânicos também podem ser destinados diretamente para compostagem de horas comunitárias. Ao custo de R$ 148,27 para transportar e aterrar esse produto, se o usuário do sistema de coleta adotasse as práticas de separar e reciclar o orgânico, a economia para o município poderia ser de até R$ 9,5 milhões ao ano, sem contar ganhos ambientais e sociais.

Basta um pouquinho de boa vontade dentro da casa. Uma pesquisa rápida no site da Comcap oferece todas as informações. Cobrar coleta de qualidade é direito do cidadão que paga seus impostos. Mas reciclar velhos hábitos fará toda a diferença para a cidade em que vivemos.

Transparência didática

O prefeito Raul Ribas Neto (PT), de Matos Costa, no Planalto Norte, resolveu adotar um conceito de transparência, digamos, didática. Além da publicação de todas as informações da administração na internet, colocou um painel na frente da prefeitura com todos os dados, até mesmo do seu gabinete.

Racha no PSD

A aparente união externada durante o recente encontro do PSD em Criciúma não passa de discurso. Na prática, internamente o clima azedou de vez. Ao saber que o governador Raimundo Colombo teria vetado seu nome como eventual candidato a vice-governador numa composição com outras legendas, o deputado federal João Rodrigues mandou o recado: pretende disputar a prévia do partido contra Colombo para ser candidato ao Senado em 2018. Pelo PSD ou até mesmo outro partido, mas quer ver no voto quem pode mais.

Demolição suspensa

A desembargadora Marga Inge Tessler, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, concedeu efeito suspensivo à demolição do tradicional Recantinho da Barra da Lagoa, restaurante que fica às margens do canal, ao lado da ponte pênsil. A magistrada entende que não haverá dando ambiental significativo até o julgamento em segunda instância. Ponto para as 13 entidades que compõem o Fórum de Turismo, que lidera o movimento contra as demolições de empreendimentos turísticos em Florianópolis.

Dever de casa

O pagamento de metade do 13º salário aos servidores estaduais para o próximo dia 27, se comparado a outros Estados, é um bom exemplo sobre importância de manter as contas públicas sob controle. O governo do vizinho Rio Grande do Sul acaba de depositar a sétima parcela do 13º de 2016, faltando ainda cinco em aberto. No Rio de Janeiro somente as folhas de Segurança e Saúde estão em dia. Ontem, o governo fluminense anunciou o pagamento de R$ 550 referentes ao salário de maio para cada um dos 207 mil servidores.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini

Fechado acordo pelo fim da greve da Comcap



Projeto da Alesc estimula participação política de estudantes do ensino médio



Projeto promove corrida de rua para pessoas sem movimentos das pernas