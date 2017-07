O motivo da intransigência nas negociações adotado pela diretoria do Sintrasem não tem nenhuma relação com o medo de que a Comcap seja privatizada no futuro ou ameaça à estabilidade dos 1,6 mil trabalhadores. O verdadeiro motivo é a eleição para diretoria do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis, prevista para os dias 2 e 3 de agosto. Três chapas disputam a direção: a chapa 1 (situação), formada pelo PSOL e alguns independentes, além do grupo que se intitula esquerda marxista. A chapa 2 é comandada pelo PT e a chapa 3, pelo PSTU e PCB.

Aliás

É exatamente esta disputa interna pelo comando do Sintrasem de correntes de extrema esquerda que tem estimulado os ativistas nas ações de depredação e baderna registradas na Câmara dos últimos dias. Uma espécie de corrida para mostrar quem tem mais capacidade de articulação junto aos trabalhadores. Só esquecem de falar que a autarquia é a única alternativa.

Artéria entupida

O calçadão da Felipe Schmidt, coração de Florianópolis, era um retrato nesta quarta à tarde da confusão instalada na cidade por conta da polêmica da Comcap. Pessoas precisavam desviar dos montes de lixo acumulados por todos os lados, com mau cheiro ao longo de várias quadras. Diante da greve e impasse nas negociações da prefeitura com o sindicato, a CDL decidiu contratar caminhões para uma coleta emergencial à noite mesmo.

Enquanto isso

Perto dali, em frente ao prédio da Câmara de Vereadores, um grupo da Comcap manteve a estratégia de despejar resíduos no local. A ação durou o dia quase todo e entrou noite adentro. Até selfie fizeram ao obstruir a garagem da Casa.

Mau negócio

Muito tem se falado em privatização da Comcap como solução definitiva. Mas a pergunta que não quer calar é uma só: quem irá investir numa empresa com R$ 222 milhões em dívidas previdenciárias e com todo o seu patrimônio, cerca de R$ 80 milhões, comprometido por ações trabalhistas?

