A professora doutora em História da UFSC, Elisiana Trilha Castro, lançou nesta segunda o livro Patrimônio Cultural Funerário Catarinense, pela Fundação Catarinense de Cultura Edições. O mapeamento, que a princípio causa um certo espanto, revela a diversidade cultural do Estado resultante da chegada dos imigrantes a partir do século 18 (italianos, germânicos, ucranianos), além das demais culturas já existentes – no caso os sítios de sepultamentos pré-históricos, indígenas e quilombolas.

Com tiragem inicial de 1 mil exemplares impressos, o guia também estará disponível para download. Na foto, os cemitério de Lontras e de Bom Jardim da Serra.

Cemitério de Bom Jardim da Serra Foto: Irion / Divulgação

Elas na tela

O Cinema do Centro Integrado de Cultura (CIC) será palco da Mostra de Cinema Feminista, com programação de 15 filmes dirigidos por mulheres, entre longas e curtas como o Na Esquina da Minha Rua Favorita com a Tua (foto), que trata sobre a sexualidade. As sessões ocorrerão entre quinta-feira e domingo, sempre às 20h, com entrada gratuita. A realização é uma parceria da FCC, com o curso de Cinema da Unisul e a coletiva Malva, idealizadora.

Foto: Reprodução / Divulgação

Mais energia

A Celesc vai repassar R$ 940,6 mil para a Universidade do Estado de SC (Udesc) implantar duas melhorias de eficiência energética na Reitoria e no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag), em Florianópolis: a substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED e a instalação de placas solares para a geração de energia.

